Gianni De Magistris: “Spalletti poteva riderci sopra, non succede solo a Firenze”

Luciano Spalletti è stato vittima di un episodio vergognoso

Gianni De Magistris, storico campione di pallanuoto e tifoso della Fiorentina, ha commentato gli insulti subiti da Luciano Spalletti durante Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro, oltre ad essere insultato per tutta la gara, ha avuto anche un battibecco con un tifoso viola che ha addirittura provato a colpirlo con uno schiaffo.

Queste le sue parole:

“Mai mi sarei aspettato che i tifosi avrebbero attaccato Spalletti, era benvoluto. Capisco Lippi, toscano e juventino, o Gasperini per le ruggini del passato, ma Luciano ha le spalle larghe ed esperienza, poteva fare qualche battuta e andar via. Questi episodi sono nocivi per l’immagine dei tifosi. Purtroppo è un problema generale, non solo viola“.

