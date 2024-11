la Repubblica – Gila confessa: “Quando c’era Sarri alla Lazio, mi è servito lo psicologo”

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato le dichiarazioni di Mario Gila. Il giocatore ha parlato del passato alla Lazio con Maurizio Sarri e degli obiettivi attuali con Marco Baroni: “Gila: Con Sarri alla Lazio mi era servito lo psicologo. Baroni fa stare bene tutti. Non ho giocato per più di un anno, non mi dava fiducia. All’inizio l’ho presa male. In quel periodo ho avuto bisogno dell’aiuto di uno psicologo, mi ha insegnato a vedere le cose in modo positivo. Sarri aveva le sue ragioni, non ero un top e dovevo crescere, ora lo ringrazio perché mi ha insegnato tanto a livello tattico”.

