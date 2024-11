Radio Punto Nuovo – Verri: “Dorgu-Napoli? Con Conte avrebbe lo spazio ideale, ma non partirà a gennaio”

Il giornalista di PianetaLecce, Filippo Verri, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport’: “Futuro Dorgu? Intanto bisogna capire che ruolo farà ora con Giampaolo. Con Gotti ha giocato qualsiasi ruolo, ma tornerà come esterno alto a sinistra. Il suo ruolo ideale è il quinto a sinistra, ma il Lecce non gioca con quel modulo. A Napoli troverebbe uno spazio ideale, soprattutto con Conte in panchina, ma anche a Bergamo con Gasperini, per dire. Sono sistemi dove Dorgu potrebbe diventare tra i 3 migliori esterni di centrocampo al mondo. È una macchina da guerra se messo nelle condizioni di fare bene.

Non partirà a gennaio, perché il Lecce ha perso Banda e non ha bisogno di cedere. C’è un accordo con la società per partire in estate e c’è una valutazione su di lui superiore ai 30 milioni di euro. L’estate scorsa ci aveva pensato anche il Chelsea, vedremo chi si farà in avanti. È un calciatore molto mediatico e questo fa lievitare il prezzo paradossalmente. La Premier si potrebbe scatenare su di lui. Il rischio è che possa diventare un giocatore fuori mercato per la Serie A”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

