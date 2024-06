Corriere del Mezzogiorno – Gimenez vuole l’Europa e Dovbyk verso l’Atletico Madrid

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare degli obiettivi in difesa del Napoli. Tuttavia iniziano a presentarsi vari ostacoli, che vedrebbero due, dei tre obiettivi, allontanarsi sempre di più. Rimane salda la pista per Lukaku: “Dovbyk del Girona (189 centimetri) è l’alternativa ma servono 40 milioni e soprattutto bisogna battere la concorrenza dell’Atletico Madrid, la destinazione preferita del centravanti ucraino. Gimenez del Feyenoord (182 centimetri) è nella lista ma al momento preferirebbe altre squadre per non perdere la vetrina delle coppe europee”.

