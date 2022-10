Giordano: “Questo Napoli mi ricorda i nostri giorni magici”

Bruno Giordano sul Napoli: “Loro come noi del primo scudetto”

Bruno Giordano viene intervistato da Il Mattino. Ecco le sue parole:

“Rivivo quei momenti, i nostri giorni magici. Vedendo il Napoli in campo, ascoltando i discorsi dei tifosi e cogliendo il loro entusiasmo in città. Adesso anche io mi trovo dall’altra parte della barricata”

“Guardate i ragazzi in campo. C’è un gruppo veramente unito e lo vedi dai comportamenti. Non si pensa al singolo, c’è l’atmosfera giusta nello spogliatoio perché si accettano le decisioni di Spalletti, che dà adeguato spazio a ogni componente della rosa. Guardate i ragazzi dopo un gol. Si abbracciano tutti, a prescindere da chi segna. Anche per noi era così. Festeggiavamo Diego ma anche Volpecina, Bruscolotti, Ferrario”.

