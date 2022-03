Giuffredi: “Critiche ingiuste a Politano, con Gattuso gli esterni segnavano di più”

Sicuramente non hanno giocato sui loro standard, ma leggo che il problema della partita con il Milan siano stati loro. Sono stati messi in discussione ma credo che non sia corretto da parte di nessuno farli diventare capri espiatori. Poi le partite sottotono capitano. Gli esterni del Napoli hanno segnato pochi gol su azione.

Il tipo di gioco di Spalletti prevede più sacrifici nella zona difensiva, non li favorisce. Con Gattuso erano più proiettati a fare gol. Sarebbe incoerente e non corretto limitarci a dire che Politano ha fatto 8 gol in questo periodo l’anno scorso e ora solo 1. Il gioco diverso porta a fare meno bene gli esterni”.