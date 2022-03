La condanna del quotidiano: “A Napoli non c’è più la passione di un tempo, lo Scudetto è un’ossessione”

Il Corriere dello Sport scrive così della tifoseria napoletana

A tre giorni dalla sconfitta degli azzurri in Napoli-Milan il Corriere dello Sport parla della piazza partenopea.

Questo è quanto si legge:

“Echilibrio, diceva Rafa Benitez la prima vittima dell’ossessione napoletana per lo scudetto. Napoli non ha echilibrio né desidera averlo. In realtà, anche se non vuol sentirselo dire, non ha più neanche quella passione cieca che resiste solo nella narrazione stereotipata. Domenica sera i canti dei tifosi del Milan hanno dominato a Fuorigrotta: un tempo sarebbe stato sacrilego il solo pensarlo. Almeno stavolta i napoletani hanno riempito lo stadio, ci speravano. E sono rimasti delusi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Mertens, non ci sarà un’altra offerta da parte del club

Hellas Verona-Napoli, prevista una rivoluzione nelle scelte di Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Normale Pisa, stop relazioni con atenei russi pro Putin