Giugliano Calcio, continuano le operazioni in entrata per il settore giovanile

GIUGLIANO – ALTRI INNESTI PER LE GIOVANILI

Ascione Pasqualino, attaccante nella scorsa stagione in forza alla Paganese Under 16 Serie C di mister Corrado Pianese. Classe 2006, ragazzo di buona personalità, originario di Cercola, proverà a ritagliarsi uno spazio importante nella prossima Under 17 Serie C del Giugliano di mister Ciro Muro.

Lampitelli Giuseppe, classe 2008, proveniente dalla scuola calcio “Frocalcio” di Lusciano (Ce). In precedenza ha giocato un anno col “Capua”(2019-20). Ruolo attaccante, spesso “falso nueve” farà parte del , proveniente dalla scuola calcio “Frocalcio” di Lusciano (Ce). In precedenza ha giocato un anno col “Capua”(2019-20). Ruolo attaccante, spesso “falso nueve” farà parte del Giugliano Under 15 Serie C di mister Sasà Buoncammino.

Felisiano Perez De Vera, proveniente dalla scuola calcio “Vincenzo Barone” con esperienza anche alla Cavese nel 2019. Classe 2006, ruolo polivalente da terzino a centrocampista, sarà un vero jolly in campo per il Giugliano Under 17 Serie C.