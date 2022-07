Turris, presentato l’organigramma del settore giovanile

TURRIS – ORA E’ UFFICIALE! ECCO L’ORGANIGRAMMA DELLE GIOVANILI

LA TURRIS RENDE NOTO L’ORGANIGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE. MISTER, DIRIGENTI E FIGURE NUOVE, ECCO LE NOVITÀ.

La Primavera verrà allenata ancora da mister Rosario Chiaiese nel Campionato Primavera 3.

Ecco le news sulle Under

DI SEGUITO IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB

La SS Turris 1944 – Settore Giovanile è lieta di annunciare alla tifoseria e agli organi di stampa il nuovo assetto organizzativo per la stagione sportiva 2022/23 che sta per cominciare.

Confermata la figura di Gianni #Improta, Direttore Generale del nostro Settore Giovanile, insieme con lui ci sarà Massimo #Tanzillo, Direttore Sportivo.

Confermata anche la presenza di mister Pedalino Fabrizio per la selezione Under 16, la nuova Under 17 sarà affidata a Andrea Iuliano mentre Gabriele Omobono allenerà la squadra Under 15.

La nostra area Scouting sarà guidata ancora da Giovanni De Pascale, insieme con Giuseppe Capuozzo.

Luigi Caccavale e Alfredo Fedele saranno i nuovi team manager per la prossima stagione, Dirigenti accompagnatori saranno Giuseppe Giglio e Antonio Conte.

L’attività di segreteria sarà affidata alla Dott.ssa Nasini insieme con il Dott. Panariello. Responsabile area portieri Emanuele Maggiani, Davide Di Grezia preparatore atletico e Alex Borriello match analyst a disposizione dei nostri allenatori.

La data prevista per il raduno in vista della prossima stagione è il 22 agosto.

Questo, come riportato dal portale “TuttoCalcioGiovanile.it“.