Calciomercato Serie A, Skriniar spaventa l’Inter

Calciomercato Serie A, il rinnovo di Skriniar costerà caro: le nuove richieste del centrale

Milan Skriniar ad oggi non può ancor esser certo di restare all’Inter. Ma i dirigenti nerazzurri – sottolinea La Gazzetta dello Sport facendo il punto sul futuro del difensore – devono ragionare anche in prospettiva. E quindi ecco perché dal primo settembre riapriranno il faldone relativo al rinnovo del contratto. Non si riparte da zero, ma i numeri andranno con ogni probabilità riaggiornati.

Le cifre sul tavolo.

Ad aprile i dirigenti nerazzurri avevano avuto più di un contatto con Roberto Sistici, l’agente che rappresenta Skriniar. E si era parlato, allora, di un adeguamento del contratto per il difensore intorno ai 5 milioni di parte fissa, con scadenza 2027. L’attuale accordo, va detto, scade nel 2023. Si era arrivati a un passo dall’intesa, che probabilmente sarebbe stata già ratificata se nel frattempo non fosse arrivato il ciclone PSG a stravolgere i piani e le agende.

Cambiano le carte?

A settembre, quando il faldone andrà ripreso in mano, non si potrà far finta di niente. Skriniar con il PSG aveva trovato un accordo economicamente molto vantaggioso: 7,7 milioni di euro di base fissa, più bonus che lo avrebbero portato a guadagnare fino a 9 milioni. È evidente come l’Inter a quella altezza non possa mai arrivare. Ma certo – continua La Gazzetta dello Sport – considerando anche quanto guadagnano Brozovic e Lautaro, un’ipotesi di accordo, a settembre, non potrà allontanare troppo Skriniar da quella quota. Magari anche con l’aiuto dei bonus.

L’Inter dovrà trovare presto una soluzione, anche perchè nella lotta di Calciomercato in Serie A contro la Juve, ha perso la possibilità di tesserare Bremer, erede designato di Skriniar.

Altra preoccupazione dei nerazzurri, la cessione di Pinamonti e l’addio di Sanchez che rallentano le operazioni in entrata.