Giuntoli: “Con Mertens ne parleremo a fine stagione, siamo vigili sul mercato in entrata”

Cristiano Giuntoli sul contratto di Mertens

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset, dove ha parlato anche del possibile rinnovo di Dries Mertens. Ecco quanto dichiarato:

“Mertens? Dobbiamo pensare al presente, un presente che ci ha visto in difficoltà per le assenze, ma la squadra sta reagendo bene e andiamo avanti così. Ne parleremo alla fine.

Mercato? Siamo completi in tutti i reparti, sta tornando in forma anche Ghoulam, tenendo conto anche il rispetto del bilancio saremo vigili sulle occasioni che possono esserci. Stiamo valutando delle occasioni, abbiamo avuto la defezione di Manolas e siamo subito intervenuti con Tuanzebe, poi aspettiamo i rientri dal Covid e dalla Coppa d’Africa per fare un cammino al nostro livello.”

