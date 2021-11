Gli auguri di ADL a Monica Vitti: “Nutro per lei affettuosi ricordi”

Aurelio De Laurentiis e la frase dedicata a Monica Vitti per i suoi 90 anni. Gli auguri del patron spopolano sul Twitter.

De Laurentiis e la dedica di auguri a Monica Vitti:

“Tanti cari auguri a Monica Vitti per i suoi 90 anni. Di Monica nutro affettuosi e cari ricordi di quando interpretò per me un film di Mario Monicelli, “Camera d’albergo”. Una grande professionista del nostro cinema. Aurelio De Laurentiis”.

Tanti cari auguri a Monica Vitti per i suoi 90 anni. Di Monica nutro affettuosi e cari ricordi di quando interpretò per me un film di Mario Monicelli, “Camera d’albergo”.

Una grande professionista del nostro cinema #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 3, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bruscolotti su Salernitana-Napoli: “Ribery protagonista di una brutta scena”

Il Napoli continua a studiare il profilo di Bremer: arriva una conferma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giappone, premier Kishida annuncia vittoria alle elezioni