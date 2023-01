Gli ultras della Roma e la nuova provocazione ai napoletani

Durante la serata di ieri gli ultras della Roma hanno esposto uno striscione riferito agli ultras del Napoli.

Gli ultras di Napoli e Roma si sono scontrati domenica 8 gennaio presso Badia del Pino, sull’autostrada A1. Sfortunatamente la faccenda non sembra essere finita qui. Nella giornata di ieri,

“La risposta degli ultrà della Roma è arrivata questa notte. Sette tifosi, coperti da passamontagna, hanno esposto uno striscione, scattato una foto che hanno inviato ai rivali del Napoli, che domenica scorsa hanno affrontato sull’autostrada A1, a Badia del Pino. Se l’occasione ci sarà… embè tutto qua?” recita lo striscione che “questa notte è stato esposto in zona Tuscolana. Si riferiscono al messaggio che i napoletani lanciarono nel novembre del 2014 allo stadio San Paolo a pochi mesi dalla morte di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso negli scontri pre partita a Roma prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli nel quale si invocava vendetta per quella morte. E non solo.”

Fonte foto: Instagram: @_roma.ultras_

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, stop di due mesi alle trasferte per i tifosi azzurri

Suarez, esame farsa: inizia il processo a Perugia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Benzina, gestori in sciopero 25-26 gennaio