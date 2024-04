la Repubblica – Gollini in bilico: possibile permanenza di Meret e inserimento di Caprile

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Pierluigi Gollini. Il futuro del portiere al Napoli è incerto, potrebbe ritornate all’Atalanta poiché ADL non sarebbe intenzionato a riscattarlo.

Al suo posto si pensa a un possibile sostituto. Il primo nome in lista è proprio quello di Elia Caprile, il giovane portiere è già di proprietà del Napoli e attualmente si trova in prestito all’Empoli. L’esperienza in Toscana sta facendo molto bene all’ex Bari, difatti in estate non è esclusa la sua permanenza in azzurro. Tuttavia, a fine campionato verranno fatte delle valutazioni più approfondite.

