Gotti: “Napoli in grande stato di forma, ha messo in luce i nostri limiti”

Luca Gotti, nel post-partita di Napoli – Udinese, espone la sua opinione ai microfoni di Sky.

Amarezza e dispiacere per il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, nel post-partita contro il Napoli:

L’Udinese avrebbe potuto fare diversamente durante il secondo tempo?

“Di sicuro l’Udinese avrebbe potuto fare qualcosa di diverso, però abbiamo trovato un ottimo Napoli in un momento nostro di grande emergenza, prevalentemente fisica. Un numero di infortuni grosso ci ha tolto parecchi giocatori e negli ultimi due giorni se ne sono aggiunti altri due, che non saranno più presenti in questo finale di campionato. Contemporaneamente a questo, sono scesi in campo altri ragazzi, che ringrazio, si sono messi a disposizione, nonostante in condizioni “normali” non avrebbero giocato in una partita di Serie A. Questo incrocio di cose, un Napoli in un grande stato di forma psico-fisica ha messo in luce tutte i nostri limiti questa sera”.

Dopo aver incontrato Napoli e Juventus, è così evidente la differenza tra le due formazioni?

“Intanto, mi sembra che mentalmente l’avversario di questa sera, è apparso sin dall’inizio fresco, pronto e fisicamente li ho visti bene fino alla fine”.

Di cosa sei più contento del tuo lavoro quest’anno, cosa ti porti via da questa stagione?

“Di sicuro la crescita di molteplici giocatori, che nel corso del tempo abbiamo visto migliorare e alcuni in maniera molto marcata; non dimentichiamo che è uno degli obiettivi della nostra società. Siamo partiti in questo campionato con gran difficoltà, affrontando dei momenti di grande tempesta e ne siamo venuti fuori tutti insieme. Abbiamo cercato in tutti i modi di rimanere uniti e non disgregarci. Ecco, stasera, vicino all’epilogo di questo campionato siamo andati in contro alla sconfitta più sonante. Mi dispiace molto, perché dal punto di vista dell’atteggiamento questo gruppo ha risposto presente praticamente sempre. Stasera abbiamo messo tutto insieme in una situazione di grande difficoltà generale.”

Quest’anno si è parlato di lei su diverse panchine, che ambizioni ha?

“Rispondere a questa domanda dopo una sconfitta del genere, in una partita andata peggio del previsto, dove abbiamo sbagliato così tante cose, sono estremamente dispiaciuto, è come parlare di una materia che non conosco”.

