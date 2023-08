Corriere dello Sport – Gravina e Spalletti a lavoro: l’ex Napoli porterà due o tre collaboratori nello staff.

Spalletti è pronto ad entrare in Nazionale. L’ex Napoli è a lavoro per scegliere lo staff che lo accompagnerà in questa avventura e, secondo il quotidiano, porterà con sé tre o quattro collaboratori.

“Gravina e Spalletti, in queste ore e in ordine subordinato all’incarico di Ct ancora da formalizzare, valuteranno anche la composizione del nuovo staff. Marco Domenichini, il suo vice storico, lo seguirà di sicuro come Francesco Sinatti, preparatore atletico. Da valutare la posizione di Daniele Baldini, che già un anno fa era stato vicino a lasciare lo staff di Spalletti. Si integreranno con Andrea Barzagli, campione del mondo 2006, ingaggiato per prendere in cura la linea difensiva, e Antonio Gagliardi, ex collaboratore di Pirlo in Turchia, già match analyst degli azzurri durante l’Europeo 2021. I nuovi/vecchi azzurri si integrerebbero anche nel caso in cui Spalletti rinunciasse e la Figc virasse su Conte”.

