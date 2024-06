Gyokeres nella lista degli attaccanti: piace un sacco a Conte

Tra gli attaccanti presenti nella lista del Napoli ci sarebbe Viktor Gyokeres, che piacerebbe molto al tecnico Antonio Conte.

Da tempo il nome di Viktor Gyokeres è accostato al Napoli. L’attaccante sarebbe una delle priorità del club azzurro, che starebbe iniziando a cercare il sostituto di Victor Osimhen in caso di cessione.

Di seguito quanto si legge su Il Corriere dello Sport:

“Suggestione Osimhen a parte, il Napoli ha cominciato da un po’ a valutare tutti i profili dei centravanti che, se Victor e Simeone partiranno, potrebbero arricchire la rosa che il club dovrà mettere a disposizione di Antonio Conte. Il quale alcuni giorni fa, dopo l’annuncio dell’ormai imminente ritorno in panchina confezionato dalla community social, “433”, 73,3 milioni di follower, è stato celebrato con un classico like anche da Viktor Gyökeres. Non un attaccante qualsiasi: il capocannoniere della Primeira Liga portoghese, 29 gol in campionato e 43 nelle 50 partite complessive giocate in stagione, è nella lista azzurra. Lo svedese, 26 anni da festeggiare domani, piace molto al futuro tecnico ed è un po’ il simbolo del profilo che il Napoli sta cercando in attacco: centravanti strutturati fisicamente, capaci di riempire l’area, di far salire la squadra, abili nel gioco aereo dall’alto dei tanti centimetri in dote.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro Zerbin, Conte lo valuterà meglio nel ritiro estivo

Mercato Napoli – Con Conte priorità a Lukaku

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi