Hamsik: “Calzona e De Laurentiis mi vogliono a Napoli, ma ora preferirei restare a casa”

Hamsik su un suo possibile ritorno a Napoli

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RTVS, dove ha parlato di un suo possibile ritorno nella città partenopea come membro dello staff di Calzona. Ecco quanto dichiarato:

“Allenare il Napoli era il sogno di Calzona, ha concordato tutto con la Federazione Slovacca che gli ha dato il via libera. Il mister mi vorrebbe come membro del nuovo staff tecnico. Domani (oggi 21 febbraio, n.d.r.) ho un incontro con il presidente De Laurentiis, ma ho già detto ad entrambi che ora preferirei restare a casa. Domani sarò a Napoli. Il viaggio era programmato da tempo, già al momento del sorteggio. Sarò alla partita perché non volevo perdermi un evento del genere”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

