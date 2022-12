Hamsik: “Spero che il Napoli vinca lo Scudetto”

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club partenopeo.

L’ex attaccante e capitano Marek Hamsik ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Hamsik ha ricordato cosa vuol dire per lui Napoli, ed ha espresso brevemente il suo pensiero sul suo connazionale Stanislav Lobotka.

“Napoli per me è una seconda casa. Sono slovacco ma ho vissuto lì per 12 anni. In Turchia mi trovo molto bene, ho vinto il mio primo scudetto della carriera, al mio club mancava dopo 38 anni ed i festeggiamenti sono state straordinari. Sento qualcuno dei miei ex compagni, non sono uno che scrive ogni settimana ma quando c’è da fare auguri o complimenti gli scrivo volentieri. Questo Napoli piace a tutti, sta facendo cose straordinarie. Tutti lo seguono, lo invidiano, speriamo che riescano a mantenere questo passo fino alla fine.

Sul centrocampista Stanislav Lobotka afferma:

Lobotka è un giocatore importantissimo, dall’anno scorso state vedendo che la squadra non gira e questo vale anche per la Nazionale. Senza di lui la squadra non ha equilibrio. Fa girare il pallone in modo giusto, è troppo importante.

Sulla sua Nazionale afferma:

L’ultima gara con la maglia della Slovacchia ha rappresentato tutto per me. Io ho rappresentato da capitano il mio paese ed è stato un onore enorme, quando sono uscito mi è caduto il mondo addosso. Sono contento di quello che ho fatto e ora c’è la memoria ed è bella.

Infine, un breve messaggio ai tifosi azzurri:

Saluto tutti i tifosi del Napoli, speriamo che quest’anno sia quello giusto. Vi seguo sempre e sempre forza Napoli!.”

Fonte foto: Instagram @marek_hamsik_17_official

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rabiot avverte il Napoli: “Non è finita per lo Scudetto”

Antalyaspor-Napoli, il commento del club azzurro dopo la gara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giovane in bici si scontra con camion e cade in fossato, morto