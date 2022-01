UFFICIALE – Hellas Verona, c’è l’ok dell’ASL: squadra in partenza per La Spezia

Hellas Verona, c’è l’ok dell’ASL

Hellas Verona, c’è l’ok dell’ASL di riferimento, squadra in partenza per La Spezia, quindi nessun impedimento nonostante i dieci positivi nel gruppo (8 giocatori, 2 membri dello staff). Domani a partire dalle 14.30 affronteranno lo Spezia di Thiago Motta. Per il gruppo squadra di Igor Tudor, comunque, nuovo giro di tamponi tra stasera e domani, con risultati previsti nella tarda mattinata di domani.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allegri in conferenza: “Siamo pronti, recuperati Dybala e Chiesa. Rinvio? Si segue la regola”

Salernitana bloccata dall’ASL: “Non si muoverà da Salerno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Record di casi di Covid in Svezia, positivi anche i reali