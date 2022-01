UFFICIALE – Focolaio Covid-19 Napoli: arriva la decisione dell’ASL. Il comunicato

Focolaio Covid Napoli, arriva la decisione dall’ASL : nessun impedimento alla partenza squadra per Torino

Ultime notizie calcio Napoli – Focolaio Covid Napoli, arriva la decisione della ASL, ecco quanto si apprende in anteprima dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli che ha letto in diretta e in anteprima il comunicato dell’ASL Napoli 1 a proposito del focolaio esploso nello spogliatoio azzurro. Ebbene, l’autorità sanitaria, riconoscendo la situazione delicata, ha comunque chiesto la quarantena solo dei positivi, come è normale che sia, mentre per quanto riguarda i contatti stretti con i positivi e ulteriori misure restrittive lascia carta bianca alla società. Insomma, la trasferta per Torino stavolta non viene vietata da parte dell’autorità superiore.

Il Napoli parte per Torino

Il testo del comunicato:

“In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento. Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30.12.2021.

È stato inoltre ribadito alla Società Calcio Napoli che il gruppo squadra, alla luce dell’acclarato focolaio di positività che tra l’altro presenta un continuo trend di casi positivi, dovrà attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio. La Società Calcio Napoli, alla luce del sopracitato focolaio e nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio”.

