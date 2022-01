Allegri in conferenza: “Siamo pronti, recuperati Dybala e Chiesa. Rinvio? Si segue la regola”

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, alla vigilia della partita di domani contro il Napoli

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Napoli.

Come ha ritrovato la squadra?

“La squadra ha lavorato bene, ne avevamo bisogno. Abbiamo lavorato poco a parte l’ultima settimana. Bonucci fuori domani e domenica di sicuro, vediamo per la Supercoppa; Danilo la prossima settimana sarà a disposizione, Pellegrini e Kaio hanno avuto un attacco influenzale e hanno lavorato da soli, non ci saranno domani; Ramsey è tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è un giocatore uscita. Arthur aspettiamo oggi l’esito del tampone se è negativo. Dybala e Chiesa recuperano”.

Morata come sta?

“Morata non parte. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7. È un giocatore di rendimento, il problema di Alvaro è che viene visto che quello che gli manca sempre qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove perché per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso”.

Dubbi a centrocampo?

“Avendo fuori Ramsey e Arthur, Locatelli giocherà di nuovo centralmente e tra gli altri ne giocheranno due”.

Con quale spirito affronta il nuovo anno?

“Abbiamo lavorato sul piano fisico e su quello tecnico. Abbiamo lavorato molto, ci servivano questi giorni. Da domani saremo pronti per affrontare le sei partite di gennaio che saranno molto importanti per la stagione”.

Questa è la prima volta che affronta situazioni come quelle di questo periodo a livello di contagi…

Ci sono gli organi di competenza che devono decidere. Noi possiamo solo allenarci e giocare con quelli che abbiamo. Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male.

Arthur resta come Morata?

“Al 99% la rosa rimane questa”.

Sarebbe stato meglio rinviare?

“La mia opinione non conta niente. Chi decide deve prendersi le responsabilità, c’è una regola e si segue quella. Noi dobbiamo prepararci molto bene per giocare, dobbiamo solo eseguire quello che di dicono di fare”.

Potete ancora sognare lo scudetto?

“L’Inter è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto. Non me ne voglia Simone, ma può perderlo solo lei lo scudetto. Noi dobbiamo fare un passetto alla volta e poi vediamo”.

Non potrebbe essere necessario un rinforzo in attacco?

“I gol mancano dai centrocampisti, sulle palle inattive. L’attacco ha fatto il suo, abbiamo due acquisti come Dybala e Chiesa che ci daranno una grossa mano e faranno quattro mesi importanti. Gli acquisti a gennaio incidono poco, dobbiamo migliorare quello che abbiamo. Per raggiungere gli obiettivi bisogna viaggiare a una velocità di crociera che a noi è mancata, bisogna cercare di tenere sempre il motore acceso”.

