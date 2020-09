Higuain – Domani l’ultimo giorno in bianconero

TORINO – Gonzalo Higuain saluta la Juventus, stavolta per sempre. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo per la rescissione del contratto tra Nicolas , il fratello agente del Pipita, e i dirigenti bianconeri. Un’intesa tra gentiluomini , come aveva garantito Nicolas Higuain durante l’intervista esclusiva a Tuttosport della scorsa settimana. «Abbiamo un rapporto fantastico con la società, non ci saranno problemi» . E così è stato.”