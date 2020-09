Koulibaly, ADL stufo del City. Possibile apertura al PSg

Koulibaly tra City e PSG

L’esperto di calciomercato della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il suo intervento, si è soffermato sul futuro di Koulibaly. Ecco quanto dichiarato:

“Koulibaly? Il Napoli aspetta una mail ufficiale dal City ed è stato di parlare solo con Ramadani, che ha fatto sapere al Manchester che punta ad incassare il massimo dalla sua cessione, almeno 70-75 milioni. Il City ad oggi non è ancora arrivato a queste cifre, neanche con i bonus. Va convinto il City ad aumentare l’offerta. Koulibaly ha detto sì al Manchester da un mese e ha accordo per 12 milioni all’anno per quattro stagioni. De Laurentiis, al momento, sta temporeggiando perché aspetta il mercato del Psg. Quando Leonardo riuscirà a poter mettere dentro dei soldi dalle cessioni e sarà libero di fare investimenti, il Psg potrebbe fare un’offerta interessante per Koulibaly e, chissà, anche per Fabian. Leonardo ha chiesto informazioni a Giuntoli per lo spagnolo. Da parte del Napoli non è arrivata una chiusura. Ovvio che se va via Ruiz, allora si spiega perché Giuntoli pensa a Szoboszlai”.

