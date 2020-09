Schelotto: “Napoli prendi Nandez, sembra Gattuso”

Schelotto consiglia il Napoli

Nel corso della diretta di Radio Goal, è intervenuto il tecnico argentino dei Los Angeles Galaxy Guillermo Schelotto. Ad una domanda sul presunto interesse del Napoli per Nandez, ha cosi replicato:

“Nandez può essere il centrocampista che vuole Gattuso. Ha caratteristiche simili alle sue da giocatore, forse segna di più, arriva più in area avversaria. E’ un giocatore agguerrito. Quando lo abbiamo portato al Boca dal Penarol pensavamo a un giocatore con le caratteristiche che nel club argentino vengono sempre esaltate: sacrificio, lotta a tutto campo, impegno. Ci ha dato ciò che cercavamo e per questo è stato venduto a cifre così importanti in Italia. Credo che il Napoli farebbe un ottimo colpo, è ideale per il club azzurro e per il suo tecnico. Credo che Gattuso cerchi uno che giochi come lo faceva lui, e Nandez, come ho detto, oltre a far questo vede bene anche la porta”.

