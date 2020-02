Hysaj, l’agente: “Voglio portare Elseid via da Napoli”

Su Canale 8 è stato intercettato, durante l’Italian Sport Awards, Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo ed Hysaj

Giuffredi non vede di buon occhio la convivenza di Hysaj e Di Lorenzo a Napoli:

Su Sampdoria-Napoli…

“Il Napoli ha giocato contro una squadra in forma, è stato un buon banco di prova, un match importante. Da quando è arrivato Gattuso, i miei assistiti stanno facendo delle buone prestazioni. Dalla loro hanno che vengono dalla gavetta. Non abbiamo mai perso equilibrio nonostante momenti difficili, ne sono venuti fuori come sempre. Per il futuro l’intenzione è quella di non far restare Hysaj a Napoli a competere con Di Lorenzo ma dire ciò che accadrà da qui a luglio è prematuro”

