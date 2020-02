Barcellona nella bufera, è Messi contro Abidal

Barcellona – Messi si scaglia contro la dirigenza blaugrana, risponde ad Abidal su Instagram

L’attaccante del Barcellona non è passato sopra le dichiarazioni dell’ex compagno di squadra in merito all’esonero di Valverde.

Abidal giustifica l’esonero con la mancanza di quella marcia in più che deve essere necessaria per un club come quello catalano. Ha aggiunto inoltre che alcuni calciatori non erano soddisfatti e non hanno lavorato al meglio. Quest’ultimo concetto non è andato giù alla “pulce” che ha replicato così sui social:

“Non mi piace fare queste cose, ma tutti si devono assumere le responsabilità dei ruoli che assumono e prendersi meriti e colpe delle decisioni prese. I calciatori riconoscono quando non stanno facendo bene e capiscono cosa succede sul terreno di gioco. Allo stesso modo anche i dirigenti devono assumersi le responsabilità delle decisioni che prendono. Chiudo dicendo che quando si parla dei calciatori sarebbe bene fare i nomi, altrimenti veniamo indicati tutti allo stesso modo e si alimentano bugie”

La storia di Messi

