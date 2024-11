la Repubblica – Il Barcellona ha un debole per Kvaratskhelia: assalto in estate

Khvicha Kvaratskhelia ha fatto perdere la testa alle big europee. Tra queste spunta proprio il Barcellona, che in estate vorrebbe provarci in maniera concreta: “In Catalogna hanno un debole per le caratteristiche di Kvaratskhelia e sono pronti a sferrare l’assalto decisivo in estate.

La valutazione sarebbe di circa 80 milioni di euro, guarda caso la stessa cifra voluta dall’entourage come possibile clausola rescissoria del nuovo accordo con il Napoli. Una coincidenza che potrebbe rivelare l’entità della possibile offerta del Barca, a caccia almeno di due attaccanti per aprire un nuovo ciclo vincente, soprattutto in Europa”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Barcellona su Kvaratskhelia, potrebbe pagare la clausola richiesta

Politano, l’agente: “Sono due anni che fa grandi cose a Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”