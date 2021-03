Il doppio successo di Gattuso, vittoria contro l’ex e il ritorno alle origini

Come precisa il Corriere della Sera, Gattuso si è goduto un doppio successo contro il Milan, oltre alla vittoria di squadra, anche quella personale contro il team che lo ha reso grande.

Rino Gattuso ritorna alle origini, oltre che alla vittoria.

Il Napoli con orgoglio e caparbietà come un treno ad alta intensità riprende la marcia per un posto in Champions League. La vittoria contro il Milan è un’toccasana per la squadra di Gattuso. Difatti, il successo contro i rossoneri consente agli azzurri di avvicinarsi all’Atalanta, attualmente quarta in classifica con soli due punti di vantaggio.

Un doppio successo per Gennaro Gattuso, l’allenatore ritorna alle origini, dove ha vinto tutto da giocatore e ieri sera ha trionfato contro la sua ex squadra. Un peso in meno per il tecnico azzurro, che sta finalmente mettendo a tacere le accuse volate nei suoi confronti in questi lunghi mesi.

Partendo da quelle inerenti all’esonero e di un possibile casting per un ipotetico successore. Ormai con i rumors lontani, come il rinnovo di contratto, Gattuso non può fare altro che continuare a concentrarsi sul suo lavoro. A tempo debito sarà presa in considerazione l’idea se rispolverare il suo contratto o stracciarlo.

