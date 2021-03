Napoli – Gattuso, rincorsa al quarto posto e il ritorno di Lozano

La Gazzetta dello Sport sottolinea quanto sia stata importante la vittoria contro il Milan per l’organico di Gattuso, soprattutto di quanta fiducia sia tornata attorno al tecnico.

Gattuso dopo la vittoria contro il Milan, ritorna ad avere una squadra fiduciosa e compatta.

La vittoria in trasferta ha un sapore decisamente migliore, ma soprattutto riporta serenità in casa Napoli. A seguito di un mese caratterizzato da molteplici tensioni e di risultati altalenanti, ora il team vede la luce in fondo al tunnel.

La rincorsa al quarto posto non è certamente breve, ma non impossibile. I punti di distacco dall’Atalanta sono solamente due. Le due vittorie hanno finalmente ricompattato la squadra e circondato di fiducia Gattuso.

In più, nel match contro la Roma, potrà finalmente esordire nuovamente in campo Hirving Lozano. Dunque, l’attacco sarebbe quasi del tutto al completo, manca solo Petagna in fase di riabilitazione.

