La Gazzetta dello Sport – Il Napoli accelera per Osimhen: ingaggio a doppia cifra per l’attaccante.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul futuro di Victor Osimhen. Una cosa è chiara, Aurelio De Laurentiis non vuole che il suo bomber lasci Napoli. Difatti, nella giornata di oggi, è avanzata l’idea di alzare l’offerta, arrivando ad un ingaggio complessivo da doppia cifra. Il patron, dunque, si spingerebbe intorno ai 10 milioni annui, tra tetto fisso, bonus e diritti di immagine da garantire all’attaccante. Inoltre, l’intenzione sarebbe anche quella di inserire una doppia clausola rescissoria, una per l’Europa e l’altra per il resto del mondo. Il limite sarà intorno ai 200 milioni, cifra che lo stesso presidente, avrebbe voluto intascare questa estate, in caso di cessione. Intanto, nessun club ha raggiunto questa somma, ma sarà la soglia sotto la quale i club sauditi in futuro non potranno andare se vorranno davvero acquistare Victor.

