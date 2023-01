Il Napoli batte la Sampdoria, il commento di Auriemma

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la vittoria del Napoli avvenuta in trasferta contro la Sampdoria.

Nella giornata di ieri il Napoli ha battuto la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferrari, ed il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni della trasmissione Pressing per parlare proprio del club partenopeo. Il club partenopeo ha definitivamente messo alle spalle la prima sconfitta in campionato contrp l’Inter. Raffaele Auriemma ha analizzato in poche parole la squadra di Luciano Spalletti, sostenendo che starebbe tornando ai livelli prima della sosta del campionato.

Ecco in seguito il suo commento:

“Il Napoli ha vinto una partita non facile, bensì complicata. Era difficile avere la meglio contro questa Sampdoria. Non c’è ancora la squadra del passato, ma piano piano sta tornando ai livelli antecedenti alla sosta del campionato. Io penso che rivedremo il grande Napoli a cui siamo abituati già a partire da venerdì sera quando i ragazzi di mister Luciano Spalletti se la vedranno con la Juventus.”

