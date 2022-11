Il Napoli blinda Zielinski, al via i contatti per il rinnovo

Il Napoli è sempre al lavoro sul fronte rinnovi, dopo quello quasi definito di Lobotka ora è il turno di Piotr Zielinski. Come riportato da Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale Twitter, tra non molto potrebbero esserci contatti con l’entourage del polacco per cercare un accordo. Ecco il tweet:

“Il contratto di Piotr Zielinski scadrà nel 2024 ed il Napoli, nei prossimi giorni, è pronto ad avviare i colloqui per discutere di un prolungamento e raggiungere un accordo per una nuova intesa. Il Napoli ha respinto un’offerta dalla Premier League (West Ham United) in estate”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

Piotr #Zielinski’s contract expires in 2024 and #Napoli are ready to open talks in the next weeks to discuss the contract extension to try to reach an agreement. Napoli turned down a #WestHam’s bid last summer. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2022