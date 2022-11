Liverpool-Napoli, i tifosi sui social: “Giù le mani da Meret”

I tifosi azzurri prendono le parti di Alex Meret dopo la sconfitta per 2-0 ad Anfield contro il Liverpool

Si interrompe a 13 la striscia di vittorie consecutive del Napoli tra Champions League e campionato. Gli azzurri perdono immeritatamente ad Anfield contro un Liverpool francamente non meritevole dei tre punti. Sul banco degli imputati ci è finito Alex Meret, colpevole (secondo pochi, fortunatamente) di aver causato i due gol dei Reds, entrambi da corner nel finale di gara. Le responsabilità del portiere, che ha condotto un’ottima gara, sono praticamente inesistenti. Sul secondo gol compie inoltre una grandissima parata. Se dobbiamo trovare dei colpevoli alle due reti queste si possono imputare magari ad un atteggiamento blando della difesa che per 2 volte ha lasciato gli avversari liberi di staccare di testa. Eppure, dopo una stagione semi impeccabile in cui l’unica (vera) sbavatura di Alex è avvenuta in Napoli-Bologna, gara comunque vinta dagli azzurri, c’è chi ha criticato aspramente il portiere. A questi risponde sui social la grande maggioranza del tifo azzurro, che difende l’estremo difensore da delle critiche obiettivamente esagerate ed ingenerose.

Fonte foto: Instagram @alex_meret

