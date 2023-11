Il Napoli convince, per Mazzarri arrivano buone notizie

La Gazzetta dello Sport si è focalizzata sul Napoli di Walter Mazzarri che ha portato a casa un importante vittoria a Bergamo.

Atalanta-Napoli è stata la prima sfida di campionato da quando Walter Mazzarri è tornato a sedere sulla panchina azzurra.

La Gazzetta dello Sport ha riportato un focus sulla situazione del club:

“Buona la prima. Buonissima la prima. Walter Mazzarri non poteva sperare di meglio per il suo ritorno sulla panchina del Napoli. Una vittoria convincente, anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, con la zona Champions rinforzata proprio per aver allungato sull’Atalanta (e sulla Fiorentina) battuta a casa sua. Osimhen ritrovato e voglioso come ai tempi belli, un Kvara di nuovo irresistibile e altre buone notizie che arrivano da giocatori che fin qui avevano un po’ deluso, tipo Anguissa.”

