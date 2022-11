“Miguel Crespo Da Silva, 26enne playmaker portoghese di stazza non indifferente, dagli ottimi piedi, che potrebbe fare le veci di Lobotka, avendo qualche caratteristica in comune con l’ormai imprescindibile slovacco, peraltro difficoltoso da duplicare (l’accostamento con Demme sembra essere parziale e sfruttabile solo in determinati frangenti). […] Ferdi Kadioglu, talentino olandese 23enne posizionabile fra il centrocampo e la trequarti, con abilità nel dribbling e nello scatto. […] Infine l’autoctono Arda Güler, ancora un “bambino” diciassettenne ma parecchio promettente da trequartista, con diversi estimatori sparsi sul continente e all’attivo già cinque presenze in Super Lig, e quattro in Europa League (seppur limitate). Non poteva peraltro sfuggire ai più, dopo essere stato inserito nella “Next Generation”, redatta dal Guardian, dei 60 migliori talenti nati nel 2005.”

