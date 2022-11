Retroscena Solbakken, il Bodo Glimt voleva cederlo al Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport il Bodo Glimt avrebbe voluto cedere al Napoli l’attaccante norvegese Ola Solbakken.

Durante la scorsa sessione di calciomercato l’attaccante del Bodo Glimt Ola Solbakken sarebbe stato conteso tra il Napoli e la Roma. Alla fine il giocatore non ha lasciato il club norvegese, ma attualmente è stato accostato più volte al club giallorosso.

La Gazzetta dello Sport ha riportato un retroscena su tale trattativa, affermando che i rapporti tra Roma e Bodo Glimt non sarebbero idilliaci, per questo motivo la Società norvegese avrebbe preferito cedere Ola Solbakken al Napoli.

“Sembra essere un peccato che i rapporti fra la Roma e il Bodo, dopo l’arroventato quarto di finale di andata di Conference League siano sempre rugginosi. Tra il Bodo e la Roma non scorre buon sangue. Lo si è capito durante il mercato, quando la società norvegese ha cercato di spingere il giocatore verso il Napoli e, quando la Roma cercava un accordo per averlo prima, sparava cifre fuori mercato per un giocatore a un passo dallo svincolo. La società scandinava, avendolo sotto contratto appunto fino a dicembre, non vuole che Solbakken partecipi alla tournée della Roma in Giappone o al ritiro invernale in Portogallo.”

Fonte foto: Instagram @olassolbakken

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Napoli su Frattesi, c’è anche l’interesse della Roma

Demme: il Napoli dice no alla cessione a gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Saman: Ris a Novellara, trovati dei resti umani