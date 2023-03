Corriere del Mezzogiorno – Napoli-Eintracht, tifosi tedeschi su tutte le furie per il divieto di trasferta.

La sfida di Champions tra Napoli ed Eintracht, a causa del divieto di trasferta imposto ai tifosi tedeschi, è finita al centro di un caso istituzionale. Il quotidiano ha analizzato la vicenda e la remota possibilità per i tifosi in trasferta. Ovvero di poter seguire la propria squadra al Maradona.

“Il motivo della contesa è nella presenza dei tifosi tedeschi al Maradona. La Prefettura di Napoli, in virtù degli scontri dell’andata e del rischio di una guerriglia per le strade della città che potrebbe coinvolgere diverse fazioni, aveva emesso un divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Germania e la chiusura del settore ospiti. Il provvedimento ha generato forti polemiche in Germania, l’Eintracht Francoforte ha fatto ricorso al Tar della Campania che l’ha accolto definendo sproporzionata la decisione delle autorità competenti. La storia non è finita al Tar, la Prefettura di Napoli nella giornata di ieri ha emesso un nuovo decreto circoscrivendo il divieto di vendita dei biglietti solo ai residenti a Francoforte e ribadendo che si tratta di una misura cautelare a tutela dei cittadini e dei tifosi stessi, dopo quanto avvenuto all’andata”.