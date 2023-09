Il Napoli ha già ripreso gli allenamenti dopo il Genoa: il report

Dopo il pareggio contro il Genoa il Napoli ha subito ripreso gli allenamenti presso il Konami Training Center.

Dopo neanche un giorno dal pareggio contro il Genoa il Napoli di Rudi Garcia ha ripreso gli allenamenti. Neanche un giorno di riposo dunque per gli azzurri che si preparano già alla prossima sfida: quella di Champions League contro il Braga.

La SSC Napoli ha fatto sapere quanto effettuato questa mattina:

“Dopo la gara di marassi contro il Genoa, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in Champions League nella sfida contro il Braga in programma mercoledì in Portogallo (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri, sono stati impegnati in un lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto una prima fase di attivazione e lavoro di possesso palla. Di seguito esercizi di finalizzazione e partita a campo ridotto. Gollini e Demme hanno svolto allenamento personalizzato in campo.”

