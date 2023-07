Il Napoli ha il si di Mavropanos, si lavora all’accordo con lo Stoccarda

Kōnstantinos Mavropanos, difensore dello Stoccarda, avrebbe raggiunto un accordo con il Napoli per il suo arrivo in azzurro, per sostituire Kim passato qualche settimana fa al Bayern Monaco. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport , il greco avrebbe già trovato l’intesa con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis ma è da superare la resistenza dello Stoccarda. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Il Napoli ha cominciato ufficialmente a dialogare a distanza assai ravvicinata con tutti i manager che rientrano nell’operazione e si è già preso il gradimento del calciatore: niente male, per iniziare. poi, è chiaro, servirà il tempo, perché dei soldi bisogna aver rispetto e non possono essere lanciati da una finestra, non rientra assolutamente nel carattere di Adl. Ci vogliono (almeno) 22 milioni di euro per convincere lo Stoccarda a sedersi a un tavolo a trattare: le idee del calcio sono sempre costose, soprattutto a certi livelli, si direbbe a talune altitudini, e il metro e novantaquattro di Mavropanos magari incide o anche no”.