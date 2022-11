Il Napoli non rinuncia a Demme: pronti altri tre rinnovi

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, il Napoli starebbe lavorando per bloccare e confermare nuovamente la squadra attuale:

“A gennaio il club azzurro non ha necessità di intervenire, anzi l’obiettivo è confermare in blocco l’intera rosa poi se qualcuno chiederà più spazio verrà fatta una valutazione sul momento. Tanto per essere chiari il Napoli non ha la minima intenzione di rinunciare a Demme. E proprio per questo la società azzurra si si sta concentrando sui rinnovi. Per quello di Lobotka ormai ci siamo. A breve si dovrebbero definire anche quelli di Rrahmani e Di Lorenzo. Poi Giuntoli lavorerà alla questione Kim, cercando di eliminare la clausola rescissoria”.

Fonte foto: Instagram @diegodemme

