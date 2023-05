Il Napoli pensa al rinnovo di quattro giocatori: la situazione

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica il Napoli starebbe pensando a rinnovare il contratto di quattro giocatori.

Quattro giocatori del Napoli potrebbero a breve rinnovare il loro accordo con il club. L’edizione odierna di Repubblica riporta infatti che la Società partenopea starebbe pensando al rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Eljif Elmas e Mario Rui.

“Il discorso rinnovi riguarderà anche gli azzurri in scadenza tra due anni, nel 2025, a cominciare da Elmas, un altro dei gioielli azzurri e tra i grandi protagonisti dell’annata. Fa parte dei programmi presenti e futuri Di Lorenzo che ha il contratto in scadenza nel 2026 e vorrebbe legarsi a vita al Napoli. Hanno il contratto in scadenza nel 2025 anche Mario Rui e Politano, altri due grandi protagonisti della trionfale cavalcata scudetto degli azzurri.”

