Il Napoli riflette sul riscatto di Gollini, intanto valutato un sostituto

Il Corriere dello Sport ha parlato del portiere del Napoli Pierluigi Gollini, riportando le ultime sul suo riscatto da parte del club.

Tra le questioni a cui il Napoli starebbe pensando in vista della prossima stagione ci sarebbe anche il riscatto del portiere Pierluigi Gollini. Il giocatore è arrivato in prestito dall’Atalanta durante la scorsa stagione e per tale riscatto il club bergamasco vorrebbe 7 milioni.

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli starebbe sperando che la richiesta economica si abbassi almeno un po’, intanto avrebbe individuato un presunto sostituto.

“L’Atalanta chiede ben 7 milioni per cedere Gollini al Napoli, una cifra considerata troppo alta dagli azzurri. Per questo motivo, in attesa di capire se da Bergamo arriva un ribasso, il Napoli avrebbe individuato in Elia Caprile il calciatore giusto da affiancare a Meret la prossima stagione. L’estremo difensore del Bari sta facendo una stagione davvero importante.”

