Mercato Napoli, trapela un’intenzione di De Laurentiis

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato le ultime sul mercato del Napoli, in particolare su un intenzione di Aurelio De Laurentiis.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. Secondo quanto si legge sul quotidiano il Presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe intenzione di cedere nessun giocatore azzurro, bensì esclusivamente di rafforzare il proprio organico.

Ecco in seguito quanto si legge in merito:

“Terminata la stagione, per il Napoli è tempo di fare i conti con la campagna di rafforzamento e di cessioni estiva. Il presidente De Laurentiis ha parlato in maniera chiara in merito. Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro di Castel di Sangro ha spiegato di non voler cedere nessuno, anzi d’integrare al massimo l’organico. Fa inevitabilmente eccezione la situazione di Kim Min-Jae che ha una clausola rescissoria esercitabile dal 1 al 15 luglio, il Manchester United su tutti e il Newcastle si sono già mossi.”

