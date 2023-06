Napoli, Anguissa: “Annata incredibile, dispiace per Spalletti”

Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa ha parlato dell’ultima stagione del Napoli ai microfoni del quotidiano Marca.

Zambo Anguissa è stato uno dei protagonisti del Napoli per quanto riguarda la stagione di campionato appena conclusa. Il giocatore ha rilasciato di recente un’intervista al quotidiano Marca in cui racconta le sue emozioni relative proprio al campionato.

“Sono molto contento per me e i tifosi, meritavamo lo scudetto che già lo scorso anno abbiamo sfiorato. L’annata è stata incredibile e ringrazio, oltre ai tifosi, anche la mia famiglia, che mi ha supportato, permettendomi di realizzare questo sogno. E’ stato pazzesco. I tifosi vivono per il calcio e ci hanno sostenuto sempre.

Sul suo futuro afferma:

“Ho un contratto col Napoli, farò quello che decide la società. Non voglio pensare al futuro ma solo al presente. Io continuerò a dare il massimo, sono in una grande squadra e ci sto bene. Poi, tutto può succedere”

Sull’addio di Spalletti:

“Sono triste. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore. E’ una brava persona, si prendeva cura dei giocatori, parlava tanto con noi, aveva un bel carattere. Dobbiamo rispettare la sua scelta, nessuno sa cosa è successo. Ma quello che ha fatto resta ed è incredibile.

Sull’allenatore che verrà:

“Non commento le voci, sa la società cosa fare. Non sono io a decidere l’allenatore e anche la nazionalità sarà relativa. Io penso al campo.”

Infine qualche parola sulla Champions League persa:

“Eravamo arrabbiati, furiosi e tristi, perché è sfumata l’opportunità di essere in finale. Ci dispiace, potevamo fare di più, ma basta pensare al passato. Di sicuro possiamo migliorare.”

Fonte foto: Flickr.com

