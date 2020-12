Il Napoli torna ad allenarsi al Maradona: due recuperi importanti

Il napoli torna ad allenarsi al Maradona

Ultime calcio – Il Napoli torna ad allenarsi al Maradona. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle ultime notizie in casa azzurra. Ecco quanto silegge sul quotidiano:

Il Napoli oggi torna al lavoro al Maradona, in mattinata i tamponi e nel tardo pomeriggio l’allenamento. Gattuso recupera Demme dalla contusione al gluteo destro e Lozano (già in campo per uno spezzone contro il Torino) dovrebbe essere al 100% dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata contro la Lazio. Osimhen oggi festeggia il suo ventiduesimo compleanno, dovrebbe rientrare tra domani e giovedì, poi si verificheranno le sue condizioni e si stabilirà il percorso per il rientro in campo.

