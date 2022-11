Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia, si parla già di rinnovo

Il Napoli vuole già blindare Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia ha già convinto tutti in casa Napoli. Il georgiano è stato la sorpresa più grande della Serie A in questa stagione e il club azzurro, dopo averlo acquistato per soli 10 milioni di euro, vuole blindarlo ulteriormente. Il Corriere dello Sport riferisce infatti che, nonostante il georgiano abbia un contratto fino al 2027 da 1,4 milioni di ingaggio a stagione, nei giorni scorsi Cristiano Giuntoli ha incontrato l’entourage dell’esterno per iniziare a parlare del rinnovo.

Fonte foto: Instagram @kvara7

