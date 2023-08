Il Napoli vuole raddoppiare l’ingaggio a Kvaratskhelia: la situazione

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’attaccante Khvicha Kvaratskhelia e sulla volontà del Napoli di raddoppiare il suo ingaggio.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia vorrebbe migliorare il suo ingaggio. Il club azzurro sarebbe pronto a raddoppiare quest’ultimo, tuttavia la richiesta del georgiano sarebbe diversa.

Ecco quanto riportato in merito da Il Corriere dello Sport:

“Nei pressi della partita, più probabilmente dopo, dovrebbe anche andare in scena un incontro tra il suo agente, Mamuka Jugeli, e Adl. La questione del rinnovo, infatti, non è ancora stata definita, nonostante l’ottimismo diffuso a Dimaro, sui titoli di coda del primo ritiro: il manager georgiano si presentò per l’ultima amichevole con la Spal, si prese una notevole dose di pioggia in una serata da tregenda e poi andò a cena con gli uomini del mercato. A quanto pare il Napoli propone il doppio dell’ingaggio attuale, ma Kvaratskhelia aspira a migliorare notevolmente.”

