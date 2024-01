Il Presidente dell’Empoli su Gaetano: “Ci piace molto”

Il Presidente dell’Empoli Francesco Corsi ha parlato di Gianluca Gaetano ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.

Francesco Corsi, Presidente dell’Empoli, ha parlato dell’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano.

Di seguito le sue parole durante la trasmissione “Radio Gol”, in onda su “Kiss Kiss Napoli”:

“Ora abbiamo esaurito l’effetto di felicità che ci ha regalato il risultato di Torino e possiamo ricominciare. L’infortunio di Milik ci ha aiutato, per fare queste imprese ci vuole qualcosa a nostro favore. Sul campo la squadra ha fatto il suo dovere ed è venuto fuori questo pareggio insperato. Nel campionato inglese una volta che finisce la partita finisce tutto il resto, forse dovremmo fare più mente locale e dovremmo provare ad andare oltre le polemiche arbitrali. Molti sportivi hanno in simpatia l’Empoli perché con poco riusciamo a fare qualcosa di importante, ma siamo sempre una mosca che dà fastidio. La Panchina d’Oro a Spalletti me la aspettavo: h fatto una cavalcata incredibile. Ai tempi della serie C1 dovevo affidare la squadra ad un giovane allenatore e scelsi lui; le sue imprese ci hanno portato alla prima Serie A nel 1997, con lui facemmo un bel percorso. Spesso mi dicono di scrivere un libro, ma non basterebbe un libro. Nel caso dovrei dedicare un capitolo a tante persone che sono state protagoniste di piccole imprese. Gaetano è un ragazzo che stimiamo, ma il centrocampo non è il reparto che dobbiamo rinforzare. Però è un calciatore che ci piace molto. Forse è più necessaria una punta centrale.”

