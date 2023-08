Il PSV Eindhoven offre 10 milioni per Lozano, la reazione del Napoli

Secondo La Gazzetta dello Sport il PSV Eindhoven avrebbe offerto al Napoli 10 milioni per l’attaccante Hirving Lozano.

Hirving Lozano sarebbe nel mirino del PSV Eindhoven. Il club tedesco, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe offerto al Napoli un cifra par 10 milioni. Il club azzurro però ne vorrebbe almeno 20.

“Il Psv Eindhoven ha presentato un’offerta da 10 milioni di euro per riprendersi Hirving Lozano, ceduto nell’estate del 2019 per 42 milioni dagli olandesi al Napoli. Il messicano sembra ben disposto ad accettare questo ritorno al futuro e a rimettersi in gioco in un ambiente dove si trova molto bene. Per il Napoli l’offerta è ancora bassa, ma si sta discutendo per trovare una intesa con bonus ed eventuale percentuale sulla rivendita. Del resto oltre al fatto che anche 10 milioni costituirebbero una plusvalenza ce ne sarebbero altri 6 lordi risparmiati sullo stipendio.”

Fonte foto: Flickr.com

